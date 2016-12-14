«صحة بورسعيد»: انتظام العمل بمنظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية

المراسل: جمال نوفل

أعلن الدكتور عادل تعلب مديرمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، أن سير وإنتظام العمل ببرنامج الميكنة الإلكتروني لصرف ألبان الأطفال الصناعية الذي بدأ منذ مطلع سبتمبر الماضي يسير بشكل جيد جدًا داخل المحافظة، وهناك متابعة يومية علي المراكز والوحدات الصحية المخصصة كمنافذ لصرف الألبان ،حيث وصل عدد الأطفال الذين صرفوا ألبان خلال شهر أكتوبر 633طفلاً باجمالي 3855 عبوة لبن .

وكانت المديرية قد خصصت 15 منفذًا لصرف ألبان الأطفال الشبيهة للبن الأم ، 12 منها حضرية داخل المحافظة وهي المراكز الطبية لأحياء ومناطق: ( العرب – المناخ – الكويت- بنك الإسكان – الجوهرة – عمر بن الخطاب – عثمان بن عفان – مصطفي كامل في نطاق حي الزهور- فاطمة الزهراء – القابوطي – بورفؤاد أول – بور فؤاد ثاني)، فضلا عن 3 وحدات طبية ريفية وهي : ( بحر البقر – أم خلف – الصدق).

وأوضحت المديرية، أن الفئات العمرية المستحقة للبن الأطفال الصناعي تبدأ من شهر حتي عام ، وقسمت احتياجات كل فئة من اللبن حسب العمر، حيث تم تحديد 4 عبوات لبن للطفل في عمر شهر واحد، وبعمر شهرين و3 أشهر 6 عبوات لبن ، و (4 -5-6) شهور 8 عبوات ، (7-8-9) شهور 5 عبوات ، (10 -11-12) شهور 2 عبوة ، وذلك بحد أقصي 21 عبوة لكل طفل، وتبلغ قيمة العبوة من عمر شهر إلي 6 شهور 5 جنيهات للعبوة ، ومن 7 إلي 12 شهر 26 جنيه للعبوة.

وتشمل الإجراءات التي تتبع لصرف ألبان الأطفال توجه الأم إلي المركز أو الوحدة الطبية ومعها كافة البيانات المتعلقة بالطفل وبعدها يتم توقيع الكشف عليها من قبل الفريق الطبي المختص والتحقق من أحقيتها لصرف اللبن بوجود سبب لذلك ويسمح لها بعد ذلك الاستفادة من المنظومة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، علي أن هناك رقابة مستمرة من خلال فريق الإشراف المكون من إدارة الرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلى، والتفتيش المالى والإدارى، خاصة فى فترات النوباتجيات، وذلك للتأكد من إنتظام العمل، وتفعيل منظومة صرف الألبان، ورصد أى تغيب لأفراد الفريق الطبى، فى الفترات الصباحية أو المسائية.