إخلاء سبيل زميلي مجدي مكين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما

مراسل – ONA:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، أخلاء سبيل زملاء مجدي مكين في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، للمرة الثانية بعد قبول أستئناف النيابة على أخلاء سبيلهما الجلسة السابقة.

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت الاستئناف على قرار المحكمة بأخلاء سبيل زميلي مجدي مكين بكفالة مالية 10 الاف جنيه.

كان المحامي كمال أبو طويلة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المقبوض عليهما، مع المواطن “مجدي مكين” الذي توفي داخل قسم الأميرية، أكد أن نيابة غرب القاهرة الكلية اصطحبت عددا من رجال المباحث،

وبرفقتهم الضابط محرر محضر الضبط، والمتهمين المضبوطين بمعرفته إلى المكان المدون بالمحضر، وأكد الضابط صحة مكان الضبط، وهنا اعترض المتهمان وأكدا أن مكان الضبط مغاير لما سرده الضابط.

وبانتقال النيابة إلى المكان الذي بينه المتهمان، تبين للنيابة وجود كاميرات بمكان الضبط، وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات، والتي أثبتت صحة رواية المتهمين، وكذبت رواية الضابط والمحررة في محضر الضبط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عقب الواقعة، إنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية لاحظت ارتباك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبري مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم، وغيروا مسارهم بسرعة جنونية لتخطى القوة الأمنية وأصابوا من يعترض طريقهم وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطًا من الأقراص المخدرة.

وأضاف البيان أن مباحث الأميرية اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتبين أن المتهمين هم “محسن. ن” متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود. م” صاحب عربة الكارو، و”مجدى. م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وفي أثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وفي أثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.