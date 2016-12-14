البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه.. وتباين مؤشراتها في نهاية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب ، مقابل مبيعات المصريين .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 566,3 مليار جنيه، مقابل 568,4 مليار جنيه لدى الإقفال السابق.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنحو 0.6% ليبلغ مستوى 11317.17 نقطة ، كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا والذي بنحو 0.08% ليبلغ 1062.87 نقطة.

فى حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنحو 0.11% ليبلغ مستوى 450.64 نقطة.