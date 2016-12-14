الحبس عامين و3 شهور لسائق وكمسرى أتوبيس الموت بمدينة نصر

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عرايس، وحضور عمر محسن ممثل النيابة العامة وسكرتارية أحمد أبو السعود، بحبس سائق أتوبيس مدينة نصر عامين وكفالة ألف جنيه، وحبس الكمسرى 3 شهور مع إيقاف التنفيذ، بعدما صدم الأتوبيس سيارة ميكروباص فى الحى العاشر بمدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار أحمد لبيب للكمسرى تهمة القتل والإصابة الخطأ، وللسائق تهمة "علم ولم يبلغ"، حيث أخفى قيام الكمسرى بقيادة الأتوبيس وقت الحادث.

تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر الماضى عندما اصطدم سائق أتوبيس كان يسير عكس الاتجاة بالحى العاشر بمدينة نصر بسيارة ميكروباص، مما أسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص ووفاة سائق الميكروباص، وتم القبض على سائق وكمسرى الأتوبيس، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الكمسرى هو من كان يقود الأتوبيس، فأمرت النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة العاجلة.