إحالة 10 متهمين بقتل شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة بالإسكندرية للجنايات

الإسكندرية - هناء أبو العز

أحال المحِامى العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية القضية رقم 6148 لسنة 2016، المتهم فيها يوسف شعبان لطفى محمد وشهرته يوسف قطب 27 عاما صاحب مكتب إيجار سيارات و9 آخرين، إلى محكمة الجنايات.

كانت النيابة اتهمتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم قاطنى منطقة القلعة، والتابعة لدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، واستخدام أسلحة بيضاء وأدوات ألقت الرعب فى النفوس وأعمال بلطجة، ترتب عليها قتل المجنى عليه محمد فؤاد محمد حسن السمين عمدا مع سبق الإصرار.

كما أحدثوا عمدا بالمجنى عليهما مصطفى فؤاد محمد حسن، وأحمد فؤاد محمد حسن، الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، والتى أعجزتهما عن إشغالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين عاما، وكذلك أحدثوا عمدا بالمجنى عليهما فؤاد أحمد فؤاد محمد حسن، وإبراهيم فؤاد محمد حسن، إصابات أخرى مثبتة فى التقارير الطبية، وقام المتهمون أيضا بإتلاف محتويات المسكن المملوك للمجنى عليهم، وأحدثوا به تلفيات مثبته بمعاينة الشرطة، ما ترتب عليه ضررا ماليا، عارضين أمن وسلامة الناس للخطر.

وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، وأمرت النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف الإسكندرية، مع استمرار حبس المتهم الأول، وضبط وإحضار المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وحبسهم على ذمة القضية.