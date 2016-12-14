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المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين

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المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين

>كتب - أحمد جمعة

وصل المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة فى زيارة تستغرق يومين.

 

وقالت صحيفة المرصد الليبية، إن المبعوث الأممى سيلتقى اليوم فى مقر اقامته عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبى المؤيدين والرافضين لحكومة الوفاق، بما فى ذلك أعضاء من كتلة السيادة الوطنية، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الحوار السياسى.

 

ومن المقرر أن يلتقى "كوبلر" غدًا الخميس عدد من المسئولين المصريين لإطلاعهم على مستجدات "لقاء القاهرة" الذى ترعاه على مدار يومين بين أكثر من 40 شخصية ليبية مؤثرة.

 

ويتواجد فى القاهرة هذه الأيام عدد من النواب الليبيين من بينهم النائب الأول أمحمد شعيب، وصالح همة، والمبروك الخطابى، وأيمن سيف النصر، وعبد السلام نصية، وصلاح الصهبى، وعبد المنعم بلكور وآخرين، إضافة للقاء عضو المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى وعضوى لجنة الحوار الشريف الوافى وجمعة كوسا.

 


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