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على عبد العال: بعض الإعلاميين يكذبون ويشوهون صورة مصر ويسعون لشق الصف

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على عبد العال: بعض الإعلاميين يكذبون ويشوهون صورة مصر ويسعون لشق الصف على عبد العال: بعض الإعلاميين يكذبون ويشوهون صورة مصر ويسعون لشق الصف

>كتب محمود حسين

استنكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما يقوم به الإعلاميين والصحفيين بنشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية تتسبب فى تشويه صورة الوطن فى الخارج.

 

وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كنت فى زيارة لإحدى الدول الأوروبية، وجلست مع أحد المسئولين بخصوص موضوع معين، وأخرج لى بعض قصاصات الصحف وسيديهات لبعض المقاطع التليفزيونية وقال لىّ نحن لم نتهم ولكن الإعلام والصحافة هى من اتهمت، وعرض لىّ بعض قصاصات الصحف".

 

وتابع: "هذا هو حال الإعلام، وعلينا أن نسرع فى إصدار التشريعات الإعلامية لحماية الإعلاميين الشرفاء وحماية حق الجمهور فى تلقى معلومات ومادة إعلامية حقيقية بعيدًا عن الكذب والتشويه، ولكن بعض الصحفيين والإعلاميين يتناسوا حق هذا الجمهور".

 

واستطرد "عبد العال" قائلاً: "المادة 226 من الدستور واضحة لا لبس فيها بشأن تعديل الدستور ومبادئ الحريات، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، كان معى فى لجنة العشرة ووضعنا هذه المادة، وأعتقد أن الحقيقة وضحت وضوح الشمس".

 

وأشار إلى أن أحد الإعلاميين لم يسمه يصر على تشويه الحقائق، قائلا: "يكذب ويكذب ويكذب، وبعض هؤلاء يريدون شق الصف الوطنى".

 


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