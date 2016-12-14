تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل نقيب شرطة بالسلام إلى 14 فبراير

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة 14 جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 9 متهمين بقتل النقيب محمود المحرزى الضابط بقسم السلام أثناء محاولته القبض عليهم بتهمة الاتجارهم في المواد المخدرة لجلسة 14 فبراير المقبل، لحضور المتهم الخامس.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد جبر وهاني محمد فايز وسكرتارية أشرف صلاح وجاد كنعان.

وتعود تفاصيل القضية الي قيام قوة امنية من قسم السلام بمداهمة وكر للقبض على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بدائرة القسم، وأثناء توجههم للقبض على 5 متهمين بحوزتهم 20 كجم من مخدر البانجو، أطلقوا النيران على قوات الشرطة، مما أدى لاستشهاد المجني عليه ومصرع متهم.

وكانت اسندت النيابة العامة للمتهمين بينهم 3 هاربين، اتهامات القتل العمد للنقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة.