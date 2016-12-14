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حزب مستقبل وطن ينفي علاقته بمؤمنة علام

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أكد حزب مستقبل وطن، ورئيسه أشرف رشاد، أنه لا يتعامل مع أي سفارات أو قنصليات للدول، أو أي مما يتعلق بالملفات الخارجية إلا من خلال أمانة العلاقات الخارجية، وما يمثلها من جَمِيعَ الاعضاء فِي هيئة مكتب الأمانة بقيادة النائبة داليا يوسف.

وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن الأستاذة مؤمنة طارق علام، لا تمثل الحزب وليست مكلفة من الحزب بإجراء أي اتصالات للسفارات أو المؤسسات التي تمثل الدول الخارجية، وأن أي اتفاقيات أو تعاملات تجريها مؤمنة علام، ليس للحزب أي شأن بها، أو بآثارها ونتائجها المترتبة، وأن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

مستقبل وطن

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