وزير الصحة: دعم مستشفى الغردقة العام بأطباء فى تخصصات العظام والجراحة العامة

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء ،مستشفى الغردقة العام للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

ووجه وزير الصحة والسكان الدكتورة نجلاء حماد، القائمة بأعمال وكيل الوزارة بالبحر الأحمر بزيادة القوى البشرية من الأطباء فى تخصصات العظام والجراحة العام، بالإضافة الى زيادة أعداد حضانات الأطفال من 11 الى 20 حضانه .

كما طالب بزيادة أعداد أجهزة “المونيتور” فى أقسام الاستقبال والرعايات، ووجه مدير المستشفى بإصلاح “الأسانسيرات ” فى إحدى مبانى المستشفى على الفور نظرًا لتعطلها.

تتكون المستشفى من 5 مبانى أولهم للأقسام الداخلية والطوارئ والثانى للعيادات الخارجية والثالث أجنحة فندقية للمرضى والرابع لسكن الاطباء والخامس لبنك الدم .

وقام وزير الصحة والسكان بتفقد أقسام الأشعة والطوارئ والصيدلية للتأكد من توافر جميع الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية .