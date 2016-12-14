deep euphoria من Calvin Klein

بيروت- سيدتي نت

أعلنت deep euphoria Calvin Klein ومؤسّسة مشروع المخرج المستقلّ عن الفائزة بمنحة live the dream الخاصّة بالسينمائيات والتي تقدّمها deep euphoria Calvin Klein للسنة السادسة. جاء ذلك في إطار نسخة مهرجان غوثام السينمائي المستقلّ السادسة والعشرين التي أقيمت يوم الإثنين بمطعم سيبرياني في وول ستريت، مدينة نيويورك. فازت المخرجة روكسي توبوروفيش بمنحة قدرها 25 ألف دولار أميركي عن فيلمها Julia Blue بعدما اختارته لجنة معتبَرة من المواهب السينمائية المستقلّة.

قامت الممثّلة مارغوت روبي، وهي وجه عطر deep euphoria في حملته الإعلانية المطبوعة والتلفزيونية حول العالم، بتقديم الجائزة إلى السيّدة توبوروفيش.

المنحة عبارة عن جائزة قدرها 25 ألف دولار أميركي تُمنح لخريجة من استديوهات مؤسّسة مشروع المخرج المستقلّ. أمّا الهدف من هذه المنحة فيتمحور حول دعم المسيرات المهنيّة للمخرجات الصاعدات عبر دعم استراتيجيات إنجاز أفلامهن الأولى وتوزيعها وإشراك الجمهور فيها.

كما رعت deep euphoria Calvin Klein أيضاً جائزة أفضل ممثّلة، والتي قدّمتها الممثّلة نيف كامبل إلى إيزابيل هوبير (Elle).

قدّم الفعالية الممثّل كيغان-مايكل كي، بحضور ضيوف مرموقين آخرين نذكر منهم: إيمي آدامز، كيسي أفليك، عزيز أنصاري، كايت بكينسايل، آنيت بنينغ، زوي دويتش، داني ديفيتو، آدام درايفر، إيزا إيدلمان، روبرت إيغرز، ميغان إليسون، روبن فيرتشايلد، ستيفن فيدر، ديردري فنتون، فيليب فليشمان، آن فولنوايد، ليز غاربس، ديدي غاردنر، ليبي غيست، غريتا غيرويغ، ميغان جيلبرايد، ليلي غلادستون، أليشيا غلين، ريغان غوميز، ناعومي هاريس، إيثان هوكي لوكس هيدجز، ألكس هيبرت، رويالتي هايتاور، جونا هيل، أندريه هولاند، آنا روز هولمر، كايتي هولمز، أنتونيا هيلتون، جيم جارموش، باري جينكنز، بلايك جينر، جاريل جيروم، كيرستن جونسون، كوينتون جونسون، لودج كيريغان، جيريمي كلينر، جوش كريغمن، نيك كرول، نينا كيرستيك، دانييل كوان، ساشا لاين، داميان لويس، إيرن لايدن، جوديث لايت، كارتر لوغان، كينث لونرغان، ليلا لورن، ليسلي مان، ديليان مارون، تاريل ألفن ماك كرايني، بين ماك كينزي، جولي مينين، مايك ميلز، جانيل موناي، دارنيل مور، إيميلي مورتيمر، روث نيغا، ماريلين نيس، جيف نيكولز، أليساندرا نيفولا، كايتي أور، ديفيد أويلو، راوول بيك، جايدن باينر، ناتالي بورتمان، غلين بويل، ترييانتي رودس، كريغ روبنسون، أديل رومانسكي، تامارا روزنبيرغ، ويات راسيل، مايك راين، وينونا رايدر، جيريمي سولنيير، كونور شيل، تري إدوارد شولتس، آيمي سيمتز، دانييل شينيرت، تايلر شيريدان، جون سلوس، إليز ستيبيرغ، أوليفر ستون، وايت ستيلمان، آنيا تايلور-جوي، روكسي توبوروفيش، كارولين واترلو، نويل ويلز، ميشال ويليامز، والمزيد غيرهم.