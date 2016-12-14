محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بالفريق أول جوزيف فوتيل وبحث معه علاقات التعاون والصداقة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين خاصة في مجالات التنسيق والتعاون الدفاعي والعسكري.

وتبادل سموه والفريق أول جوزيف فوتيل خلال اللقاء وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وباربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأميركية.