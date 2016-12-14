بالصور.. قاتل ابنة شقيقه بسوهاج يعيد تمثيل الجريمة.. ويؤكد: "مش ندمان"

سوهاج - محمود مقبول

تم منذ قليل، بمنطقة مساكن الأبعادية دائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، إعادة تمثيل جريمة القتل التى راحت ضحيتها ربة منزل عقب قيام عمها بذبحها بـ"مطواة" فى نهر الطريق وسط تجمع الأهالى بالمنطقة، معللا ذلك ثأرا لشرفه وشرف عائلته.

وأعاد "جمال . ا . ا" 40 سنة، عامل، المحبوس احتياطيا، تمثيل الجريمة بالشارع أمام مسكنه الذى كان مسرحا لها، حيث قام بذبحها من رقبتها بـ"مطواة قرن غزال" وقام بتوجيه عدة طعنات للضحية، وأرداها قتيلة، ووقف فوقها معلنا بأعلى صوته أنه ثأر لشرفه ولشرف عائلته.

وقال الجانى أثناء تمثيل الجريمة، إنه قام بفعلته انتقاما من الضحية حيث وضعت رأسه بالوحل، وأنه غير نادم على ما فعل، وأنه لو عادت للحياة مرة أخرى لارتكب فعلته، لأنه لم يستطيع تحمل كلام الناس فى الذهاب والعودة كل يوم، وأنه راضى تماما عما فعل، ووصف أنه قام بجرها من مسكنها حتى وسط الشارع ليعلم الجميع ما فعل وأنه غسل عاره.

يذكر أن النيابة العامة بقسم جرجا، كانت قررت عقب جلسة تحقيق موسعة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، حبس "جمال . ا . أ" عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة المحضر رقم 2795 إدارى قسم شرطة جرجا لسنة 2016، وذلك لقيامه بقتل "شيرين أ" تقيم بناحية الأبعادية عن طريق ذبحها فى الشارع أمام الأهالى، وذلك لسوء سلوكها، كما طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.