ضبط ساقطة بعد سرقتها مشغولات ذهبية من منزل مسنة بمنطقة قصر النيل

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من منزل مسنة والاعتداء عليها بمنطقة قصر النيل، حيث تبين أن سيدة سيئة السمعة وراء ارتكاب الواقعة تربطها علاقة عاطفية بحفيد المجنى عليها، ولعلمها بثرائها، تم ضبط المتهمة وبحوزتها المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من "علاء الدين ا" 50 سنة سائق، يفيد فيه بأنه أثناء توجهه لمسكن والدته "مفيدة جلال" 78 سنة ربة منزل، تبين له إصابتها بجروح قطعية، وكدمات بأنحاء الجسم، وكسر باليدين والفك، واشتباه بارتجاج فى المخ، وحالتها غير مستقرة ولا يمكن استجوابها، كما اكتشف سرقة مشغولات ذهبية من دولابها الخاص عبارة عن "5 غوايش ذهبية"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبجمع التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مريم.س" 22 سنة، ربة منزل، السابق اتهامها فى قضيتين آخرهما 14463 لسنة 2014 الأزبكية "آداب عامة"، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطها، حيث عثر بحوزتها على مبلغ 11.400 جنيه، وهاتف محمول حديث يقدر ثمنه بمبلغ 1400 جنيه.

وبمواجهتها أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها ترتبط بعلاقة عاطفية بحفيد المجنى عليها ويدعى "باسم" والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 7123 لسنة 2016 قصر النيل "مخدرات"، وأنها سبق لها التردد بصحبته على محل إقامة المجنى عليها فى محاولة لسرقتها، وتم ضبطه وصرفه عقب تدخل الأهالى، فاختمرت فى ذهنها سرقتها لعلمها بثرائها وإقامتها بمفردها، حيث توجهت لمحل إقامتها واصطحبت معها قطعة خشبية عثرت عليها بمدخل العقار سكن المجنى عليها، وقامت بدفع الباب نظرا لعلمها بسهولة فتحه، وتسللت لداخل الشقة حيث شعرت بها المجنى عليها، وأثناء استغاثتها بالجيران تعدت عليها بالعصا محدثة الإصابات التى بها، واستولت على المصوغات الذهبية وفرت هاربة.

وأضافت بقيامها بالتصرف فى المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى محل مصوغات ملك "أحمد ر" 29 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية ببولاق الدكرور "حسن النية" مقابل مبلغ 15.000 جنيه، فتم ضبطه وبحوزته المصوغات الذهبية.

وأضافت بأن المبلغ المالى المضبوط والهاتف المحمول بحوزتها من متحصلات الحادث، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.