إغلاق ميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، عن إغلاق ميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لإرتفاع الأمواج والتي وصلت إلى 3 أمتار ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة، مما يشكل خطورة على سلامة مراكب الصيد، حيث تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج المراكب.

وأضاف نصر في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق بالمحافظة، بالإضافة إلى تشديد الدوريات المرورية على الطرق السريعة والدولية ومداخل المدن تجنبًا لوقوع حوادث على الطرق.

ولفت إلى أن كفر الشيخ تشهد موجة من الطقس السيئ اليوم، حيث هطلت الأمطار الغزيرة على عدة مناطق مصحوبة برياح قوية، فيما توقفت حركة الصيد وأغلق بوغاز برج البرلس، فضلا عن توقف حركة دخول وخروج مراكب الصيد.

كما تابع المحافظ أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأماكن تجمع المياه عن طريق سيارات لشفط المياه المتراكمة في الشوارع ورفع حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة والقطاعات والمعنية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتابع جميع أجهزة المحافظة عبر الاتصالات اللاسلكية على مدار الساعة، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل مستمر ودائم، لاستقبال أي شكاوى.

وطالب المواطنين بالمشاركة الفعالة مع الأجهزة التنفيذية لرصد أي مشكلات خاصة بتجمعات الأمطار والإبلاغ عنها على الخط الساخن 114.

وكلف “نصر” المهندس راضى أحمد أمين السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة عمليات رفع وشفط مياه الأمطار والتيار الكهربائي وانتظام تشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الزراعي بمنطقة البرلس، كما كلف رؤساء المراكز والمدن، بحصر جميع سيارات كسح وشفط مياه الأمطار المعطلة بجميع المراكز والمدن، لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة لها بالورشة المركزية للصيانة بالمحافظة، وذلك لدخولها الخدمة فورًا، أمنًا مع فصل الشتاء وإعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة.