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الليلة.. وزيرة الهجرة تكشف موقف الدول الأجنبية من الأحداث الإرهابية على «الغد»

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الليلة.. وزيرة الهجرة تكشف موقف الدول الأجنبية من الأحداث الإرهابية على «الغد» الليلة.. وزيرة الهجرة تكشف موقف الدول الأجنبية من الأحداث الإرهابية على «الغد»

نبيلة مكرم ووزير الهجرة

كتبت- إنجي لطفي

تكشف وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة، نبيلة مكرم، في لقاء خاص لبرنامج “ساعة من ”، في التاسعة مساء اليوم، مع الإعلامي أحمد بصيلة على فضائية “الغد” ، موقف الدول الأجنبية والرأي العام العالمي من الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر.

يتناول اللقاء خُطة الوزيرة لتحويل المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر، إلى مؤسسة علمية عالمية يترأسها العالم المصري الدكتور، مجدي يعقوب.

وتقدم وزيرة الهجرة نموذجًا غير تقليدى فى تعاملها مع مشكلات المصريين فى الدول العربية والغربية، كما تكشف عن ما وصلت له مفاوضاتها مع لتقديم امتيازات اقتصادية تساهم في عودة العقول المهاجرة.

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