الليلة.. وزيرة الهجرة تكشف موقف الدول الأجنبية من الأحداث الإرهابية على «الغد»

كتبت- إنجي لطفي

تكشف وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة، نبيلة مكرم، في لقاء خاص لبرنامج “ساعة من مصر”، في التاسعة مساء اليوم، مع الإعلامي أحمد بصيلة على فضائية “الغد” الإخبارية، موقف الدول الأجنبية والرأي العام العالمي من الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر.

يتناول اللقاء خُطة الوزيرة لتحويل المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر، إلى مؤسسة علمية عالمية يترأسها العالم المصري الدكتور، مجدي يعقوب.

وتقدم وزيرة الهجرة نموذجًا غير تقليدى فى تعاملها مع مشكلات المصريين فى الدول العربية والغربية، كما تكشف عن ما وصلت له مفاوضاتها مع الحكومة لتقديم امتيازات اقتصادية تساهم في عودة العقول المهاجرة.