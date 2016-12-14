بالأسماء.. "جنايات القاهرة" تجديد حبس 12 متهما بـ7 قضايا إرهاب 45 يوما

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 12 متهما فى 7 قضايا إرهاب ومتهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية محظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتحريض على قتل رجال الشرطة، 45 يوما جدد على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا.

والمتهمون هم:

فى القضية 795 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا

فى القضية رقم 722 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا

فى القضية رقم 390 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

فى القضية رقم 658 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا

فى القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

> محمود السيد محمود شكرى> أبو الفتوح عبد الجواد أبو الفتوح عبد الجواد> وائل رضا عبد العاطي عطوة> أسامة حسانين صابر حسن> أشرف رجب محمد نصر> محمد سيد محمود محمد جعفر> مصطفى محمود محمد على مرزوق> أحمد سيد عبد الحى صالح> محمود فرحات محمود علي باشا> شعبان علاء الدين عبد العزيز عبد الهادى



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فى القضية رقم 578 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

> عبد الحفيظ السيد عطية عدس> محمد على أحمد ندا

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مع اختلاف مراكزهم القانونية، تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقوانين.