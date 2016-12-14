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سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية سقوط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 130 لفافة بانجو تزن 3 كيلو، وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "أسامة اليمانى" 35 عاما، مقيم بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين.

قرر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث، والرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 130 لفافة بانجو تزن 3 كيلو وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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