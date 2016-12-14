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الجمعة.. أبلة فاهيتا يستضيف خالد سليم على «CBC»

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الجمعة.. أبلة فاهيتا يستضيف خالد سليم على «CBC» الجمعة.. أبلة فاهيتا يستضيف خالد سليم على «CBC»

ابلة فاهيتا

يحل الفنان خالد سليم ضيفا على برنامج “أبلة فاهيتا” في الحلقة الرابعة من الموسم الرابع الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة سي بي سي وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساء.

ويكشف خالد سليم خلال الحلقة عن أبرز أعماله الفنية التي قدمها في حوار ساخر مع الأبلة كما تستعرض “فاهيتا” في الحلقة أيضا أهم أحداث الفترة الماضية بطريقة ساخرة كما جرت العادة.

وخلال الحلقة يقدم خالد سليم عددا من أشهر أغنياته بمشاركة أبلة فاهيتا بطريقة ساخرة وأيضا يتحدث عن مشواره الفني والغنائي.

وفي الحلقة الماضية استضاف البرنامج الدكتور معتز بالله عبد الفتاح وكارمن سليمان وحسن الشافعي.

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