بالصور.. زيارة مفاجئة لمدير أمن بورسعيد لإدارة المرور وقسم تصاريح العمل

المراسل: جمال نوفل

فاجأ اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، إدارة المرور ببورسعيد وفسم تصاريح العمل، بزيارة مفاجئة تفقد فيها قسم التصاريح وإلتقي مع المواطنين المتواجدين بالصالة وسماع المشاكل التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها .

وأكد مدير الأمن على أن الشق الخدمي الذي يقدم للمواطن، لابد أن يكون على أكمل وجه، ورفع العناء عن كاهل المواطن وتسهيل كافة أوجه الخدمات المقدمة ، وطالب الضباط والموظفين المدنيين بحسن التعامل مع الجماهير.

كما إلتقي مع الضباط والأفراد والموظفين المدنيين وتناول كيفية تقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق يتناسب مع حجم وقيمة المواطن المصري وإشعاره بحقه وقيمته في تلقي الخدمة.

و طرح مدير الأمن كيفية مواجة الإزدحام بصالة إدارة المرور وما يعود علي المواطن سلباً في ضياع وقته، والتي تم الحد منها بالفعل بإنشاء صاله أخري خاصة بسيارات النقل، وجاري العمل علي تحديد مكان آخر للأجرة والفصل بينهما وبين تراخيص الملاكي .

كما جاء إقتراح من السيد مساعد الوزير “مدير الأمن” خص فيه كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بأن تكون لهم آلية خاصة في تقديم الخدمة لهم .

وأوصى اللواء محمد درويش، مدير ادارة المرور خلال جولة المحافظ، الإهتمام بمقر إعاشة الأفراد والمجندين وهو الأمر الذي وافق عليه مدير الأمن علي أن يتم دراسة الموضوع في اسرع وقت.