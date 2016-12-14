أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. زيارة مفاجئة لمدير أمن بورسعيد لإدارة المرور وقسم تصاريح العمل

Google+ Print
صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: جمال نوفل

فاجأ اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، إدارة المرور ببورسعيد وفسم تصاريح العمل، بزيارة مفاجئة تفقد فيها قسم التصاريح وإلتقي مع المواطنين المتواجدين بالصالة وسماع  المشاكل التي تواجههم لإيجاد حلول فورية  لها .

وأكد مدير الأمن على أن الشق الخدمي الذي يقدم للمواطن، لابد أن يكون على أكمل وجه، ورفع العناء عن كاهل المواطن وتسهيل كافة أوجه الخدمات المقدمة ، وطالب الضباط والموظفين المدنيين بحسن التعامل مع الجماهير.

كما إلتقي مع الضباط والأفراد والموظفين المدنيين وتناول كيفية تقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق يتناسب مع حجم وقيمة المواطن المصري وإشعاره بحقه وقيمته في تلقي الخدمة.

و طرح مدير الأمن كيفية مواجة الإزدحام بصالة إدارة المرور وما يعود علي المواطن سلباً في ضياع وقته، والتي تم الحد منها بالفعل بإنشاء صاله أخري خاصة بسيارات النقل، وجاري العمل علي تحديد مكان آخر للأجرة والفصل بينهما وبين تراخيص الملاكي .

كما جاء إقتراح من السيد مساعد الوزير “مدير الأمن” خص فيه كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بأن تكون لهم آلية خاصة في تقديم الخدمة لهم .

وأوصى اللواء محمد درويش، مدير ادارة المرور خلال جولة المحافظ، الإهتمام بمقر إعاشة الأفراد والمجندين وهو الأمر الذي وافق عليه مدير الأمن علي أن يتم دراسة الموضوع في اسرع وقت.

 

15571035_1339472129407547_1422747272_n 15571370_1339472169407543_3201622_n 15554968_1339472189407541_235533533_n 15555954_1339472262740867_633166857_n 15493973_1339472112740882_741881425_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا