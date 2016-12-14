تعليقات الأطفال وأسئلتهم، لا تنتهي، منها ما يمس المعرفة، ومنها عن كيفية التصرف عند مواجهة موقف ما، ومنها ما له علاقة بما يراه الطفل، ومنها ما يتخيله، خيالاً غرائبياً فيأتي السؤال أو التعليق، كالصفعة بالنسبة للآباء .. 13 قصة تثبت أن الأطفال غريبون، تختارها لك "سيدتي وطفلك".

1. زائر الليل

"استيقظت سمارة، ربة منزل، أثناء الليل عندما كان ابنها يبلغ من العمر 3 سنوات وسمعته يهمس، وكأنه كان يتحدث إلى شخص ما. ذهبت إلى غرفته وكان يجلس منتصبًا في سريره، يحدق في المدخل، نادته باسمه، لكنه لم يجب فشعرت بالقلق، فراحت تصرخ باسمه، على أمل أن يلتفت إليها. تتابع الأم: "سألته إلى من تنظر؟ التفت لي وقال: "الرجل في المدخل". ثم استلقى واستغرق في نومه سريعًا".

2. بعد الموت

كان سعيد، محام، يقرأ مع ابنته على الأريكة صباح يوم جمعة. كانت السماء تمطر في الخارج، فلفا نفسيهما ببطانية دافئة وهو يحتسي كوبًا من الشاي. نظرت ابنته إليه وقالت: "يا أبي، عندما تموت هل يمكنني فتحك والنظر إلى داخلك؟ يعلّق سعيد: "صدمت. أما زوجتي فلم تعطِ أي ردة فعل، ومشت إلى الطابق العلوي.



3. أشباح

كانت رولا، طبيبة، تقرأ لابنتها البالغة من العمر عامين قصة قبل النوم. عندما انتهتا، تحدثتا عن الأشباح والوحوش، تتابع رولا: "التفتت إليّ وقالت أنا لا أخاف من الأشباح. "سألتها": لماذا؟ "فأجابت: "لأن شبحًا يأتي إلى غرفتي ليلا ويربت على شعري بكل لطف".

4. تهديد مبطن

كنت أعمل كمربية لفتاة عمرها 3 سنوات. فرسمت لوحة تشبهني،. بين أناس وجوههم سوداء لذلك سألتها: "مهلًا، هل هذه أنا؟ هل رسمتني؟ فقالت ذات ثلاث السنوات،" نعم. أنت في الجنة هذا هو المكان الذي تذهبين له عندما تموتين".

5. الدفاع عن النفس

جاء والد صديقة ابنة هديل، محامية، لتناول فنجان من الشاي عندما حضر لاصطحاب ابنته. تستدرك هديل: "كانت ابنتي، تلعب بسيف لعبة. فقال لها والد صديقتها، أتعلمين أن القلم أقوى من السيف فقالت أعلم، نعم؛ لأنه يمكنك طعن شخص في الرقبة بقلم".

6. الجدران الخشبية

عندما كانت ابنة جمانة، ممرضة، بسن 3 أعوام انتقلوا إلى منزل جديد. فأخذت هي وزوجها إجازة لترتيب المنزل، القديم، خصوصًا إزالة ألواح الخشب الصناعي من على الجدران.

تتابع: "بعد أن انتقلنا سمعت ابنتي تتحدث في غرفة المعيشة مثل الأطفال الصغار. سألتها مع من تتحدثين، فقالت: "الناس الذين كانوا يعيشون هنا من قبل. إنهم حزينون لإزالة الخشب من على الجدران ولكنهم سعداء؛ لأن غرفة نومك باللون الأزرق. علما أنها لم ترَ الألواح الخشبية."

7. هانيبال صغير

تجالس ألكسانا فتاتين بعمر 3 و5 سنوات. كل منهما شقراء وزرقاء العيون، ولها ابتسامة عريضة، كانتا مخيفتين بالنسبة لها. مرة حاولت تحميسهما لتناول العشاء، فسألتهما بصوت متحمس، "يا صغار، ماذا تريدون لتناول العشاء؟" فأجابت إحداهما، جليسة أطفال مسلوخة".



8. المهتم بالأعمار

عندما كانت أصغر أطفال هنا، موظفة في البريد، تبلغ حوالي 6 سنوات سألتها عن عمرها، تتابع هنا:" قلت لها 37 سنة فصدم، وقالت: أمي، أنت ميتة تقريبًا!".

9. تربيت قوي

كانت هدى، عاملة في مطعم، تنزه جروها الصغير. فجاء طفل بعمر حوالي أربع سنوات متحمس ليربت على الجرو فقال له والده: "كن لطيفا "، تتابع هدى: "كان يربت عليه بشدة. ثم قال لي: 'إذا عانقته بقوة فإن كل الدم والأحشاء ستخرج في كل مكان فأخذه والده وغادرا".

10. العائلة السابقة

دخلت ابنة جوانا، عاملة مقسم، البالغة 6 سنوات من العمر إلى البيت من المدرسة والدموع تنهمر على وجهها قائلة: أنا أفتقد عائلتي الأخرى، تتابع جوانا: "قلت لها أي عائلة أخرى؟ "سألتها، اعتقادًا بأن الحديث عن جدها، فردت "عائلتي الروبوتية"، وقالت إنها عاشت معهم في السماء قبل أن تعيش في بطني، وإنها اختارت أن تنزل لأنها كانت غاضبة معهم، واختارت عائلتنا، لكنها الآن تريد أن تعود لزيارتهم".

11. مخطط الأسرة

"قام أصغر أطفال سيمونا، طاهية، الثلاثة بعمر 3 سنوات، وأخبرها بأنه سيكون من الأفضل لو أنهم أنجبوا اثنين فقط، وعلق بنظرة غربية: "أليس كذلك؟".

12. الراقصة

"عندما كانت ندى بعمر 6، أخذتها أمها لزيارة قبر جدها لتضع الزهور على القبر، وبعد ذلك التفتت إليها، وقالت لها سوف أرقص على قبرك عندما تموتين يا أمي".

13. سنموت

عندما كان كمال، محاسب في رحلة مع ابنه، أقلعت الطائرة، وكان هناك مطبات هوائية. وفي حين التزم الكل الهدوء صاح ابنه، "نحن جميعًا سنموت".