3 تطبيقات لثقافة طفلك المالية

وفقاً لمسح استطلاعي أسترالي أُجري على 500 طفل، فإنّ 70% من هؤلاء الأطفال يعتقدون أن آباءهم حصلوا على المال من خلال إدخال بطاقة في جهاز ملصق بالحائط، ومن الغريب والطريف أنّ 18% منهم يعتقدون أنّ آباءهم حصلوا على المال عبر شرائه بشكل مجاني من الشبكة العنكبوتية!، هنا نستعرض بعض تلك التطبيقات التي تلعب دوراً هاماً في إيصال الثقافة المالية بشكل مبسط للأطفال.

تطبيق "Saving Spree"

يحوي التطبيق لعبة من ست جولات أو مراحل يسمح للاعب من خلالها كسب المال وحفظه أو إيداعه في البنك الافتراضي؛ بهدف بناء مكان للكائن أو الحيوان المتواجد في اللعبة، تعتمد اللعبة على أسلوب المرح للأطفال لتحقيق أهداف مالية بشكل مبسط، وما يميز التطبيق هو إكساب الطفل القدرة على توفير الأموال؛ لتحقيق أهدافه القصيرة الأجل في الحياة الواقعية، مثل شراء غرض يرغب به كجهاز إلكتروني وما شابه.

يتوفر التطبيق على الأجهزة الذكية ذات نظام IOS بتكلفة 5ر99 دولار، وهو موجه لفئة الأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق.

تطبيق "Unleash the Loot"

هذه اللعبة تسمح للأطفال لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض، وباستخدام الميزانية يتمكن اللاعب من شراء الغذاء قبل أن يتم الإفراج عن الحيوان البري المراد، وتجهيز المأوى له، كما يستطيع اللاعب كسب المال من خلال زرع الحدائق، وإبعاد العناصر الضارة من الغابة باستخدام المنجنيق، لذا فإنّ هذه اللعبة تمد الطفل بأساسيات الإدارة المالية فيكتسب مهارات تحديد الأهداف، ووضع الميزانية وطرق كسب المال والعطاء الخيري.

التطبيق موجه للفئة التي تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 8 سنوات، ويتوفر بشكل مجاني على كل أنظمة الهواتف الذكية.

تطبيق "Renegade Buggies"

هو لعبة تفاعلية تعتمد على مبدأ التسوق؛ لتنمي لدى الطفل القدرة على اتخاذ قرارات الادخار والاستثمار، حيث يقوم اللاعب بالانطلاق وجرّ عربة التسوق والتحكم بقائمة التسوق الخاصة به، وجمع القطع النقدية والقسائم المالية، وبعد عبور خط النهاية لكل مرحلة يستطيع المستخدم مكافأة نفسه من خلال القيام برحلة بالسيارة، أو الحصول على طقم ملابس برّاق أو قبعة رعاة البقر!، يتوفر التطبيق بشكل مجاني في كل أجهزة الهواتف الذكية، وهو موجة للفئة العمرية بين 6 إلى 11 عاماً.