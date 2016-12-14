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سقوط طفلة عربية عمرها 3 سنوات من الطابق الثالث بالفجيرة

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سقوط طفلة عربية عمرها 3 سنوات من الطابق الثالث بالفجيرة سقوط طفلة عربية عمرها 3 سنوات من الطابق الثالث بالفجيرة

تعرضت طفلة عربية تبلغ من العمر ثلاث سنوات لإصابات خطيرة إثر سقوطها صباح اليوم من الطابق الثالث من شقة ذويها الواقعة في إحدى البنايات بمنطقة قدفع بإمارة الفجيرة .

حيث تلقت غرفة العمليات بشرطة الفجيرة بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشرة والربع يفيد بسقوط طفلة صغيرة من الطابق الثالث وتعرضت لإصابات خطيرة، وعليه تم نقل الطفلة على وجه السرعة لمركز قدفع الصحي الأقرب لمكان الحادث، لتقديم الاسعافات الاولية لها، ثم تم نقلها بواسطة الإسعاف إلى مستشفى الفجيرة وتنويمها في قسم العناية الفائقة، حيث مازالت حالة الطفلة حرجة وتتلقى العلاج بالمستشفى .

وباشرت شرطة الفجيرة تحقيقاتها للتعرف على ملابسات الحادث والكشف عن أسبابه.

 

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