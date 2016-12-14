أخبار عاجلة

فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير» -
«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان -
«هيونداي» تخوض سباق «نوربيرجرينج» لمعرفة قدرات سيارتها «I30 N» -
الشيخ خالد الجندي: المصائب والشدائد تصنع الأمل والعزيمة -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السعودية ترحل 35 مصريًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

Google+ Print
السعودية ترحل 35 مصريًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة السعودية ترحل 35 مصريًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

مطار القاهرة الدولي

مراسل – ONA:

وصل مطار القاهرة الدولي، 35 مرحلًا مصريًا قامت بترحيلهم من أراضيها لمخالفتهم شروط العمل والإقامة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن المرحلين وصلوا على الطائرة السعودية رقم 301، والقادمة من جدة وتبين من التحقيق مع المرحلين، نشوب خلافات بينهم وبين الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم، دفعتهم للهروب منهم بحثا عن عمل فى مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم بعد إصدار وثائق سفر لهم من القنصليات المصرية فى المملكة.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية