السعودية ترحل 35 مصريًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

مراسل – ONA:

وصل مطار القاهرة الدولي، 35 مرحلًا مصريًا قامت السعودية بترحيلهم من أراضيها لمخالفتهم شروط العمل والإقامة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن المرحلين وصلوا على الطائرة السعودية رقم 301، والقادمة من جدة وتبين من التحقيق مع المرحلين، نشوب خلافات بينهم وبين الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم، دفعتهم للهروب منهم بحثا عن عمل فى مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم بعد إصدار وثائق سفر لهم من القنصليات المصرية فى المملكة.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.