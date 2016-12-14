الجامعة العربية تتبنى استراتيجية موحدة لدعم جسور الحوار بين الحضارات

عقد اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع "لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة " بمشاركة مسئولى نقاط الاتصال فى الدول العربية من كل من مصر والكويت والسعودية والإمارات والجزائر والسودان وسلطنة عمان والمغرب وجمهورية القمر الاتحادية ولبنان وفلسطين وذلك برئاسة وفد الجزائر.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات فى مقدمتها نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات حيث اعتمدت لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات ما انتهى إليه فريق العمل من النتائج والتوصيات الخاصة بالبرنامج التنفيذى والذى يتضمن مقترحات من المملكة المغربية بعنوان "برنامج دور الجاليات فى تعزيز تحالف الحضارات"، والبرنامج التنفيذى المقترح من دولتى قطر والكويت تحت عنوان "مشروع جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات " وبرنامج ندوة بعنوان "جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات .. رسالة الإعلاميين " وهو المقدم من الهيئة العامة للاستعلامات فى مصر.

وأكدت الوزير مفوض سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية فى كلمتها أمام الاجتماع أن الشروع فى تنفيذ البرامج والأنشطة المدرجة ضمن الاستراتيجية العربية لتحالف الحضارات يعكس الإرادة العربية الحقيقية فى دعم مسيرة التحالف وبناء جسور التواصل والحوار البناء بين الحضارة العربية وإتباع الحضارات الأخرى وتعزيز التفاهم المتبادل ونشر قيم التسامح والعدالة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وقالت "بيبرس" إن الاجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة فى ضوء اكتمال الأنشطة والبرامج الإضافية المدرجة ضمن تلك الخطة حيث وافت الجامعة العربية كل من المغرب والكويت وقطر ومصر بمقترحات فى هذا الشأن، مؤكدة أن جميع الأوراق المقدمة من هذه الدول ثرية من حيث المحتوى إلى جانب تضمينها الخطوات الإجرائية التى سيتم اتخاذها من الناحية العملية بهدف وضع هذه البرامج والأنشطة موضع التنفيذ.

وأكدت"بيبرس" على أهمية توفير التمويل لهذه المشروعات والبرامج باعتبار أن موضوع التمويل هو العقبة الرئيسة فى سبيل التنفيذ وهو الأمر الذى يستوجب أن يكون هناك صندوق يتم تخصيصه لتمويل مشروعات وبرامج الخطة.

واقترحت "بيبرس" عرض مقترح بإنشاء هذا الصندوق على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى للنظر فى إمكانية إنشائه.



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