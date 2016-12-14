تجديد حبس 8 متهمين بخلية شقه الهرم 45 يوماً

قررت محكمه جنايات القاهرة تجديد حبس 8 متهمين بالإرهاب، وتصنيع المتفجرات في القضية رقم 79 لسنه 2016 حصر أمن الدوله العليا المعروفه بخلية شقه الهرم 45 يوما علي ذمه التحقيقات التي تجريها معهم نيابه أمن الدوله العليا.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

والمتهمون هم:

1. عزت مصباح علي علي عبد الله

2. عمر عبد التواب عبد الرحمن سليمان

3. عبد الغفار سعيد عبد الستار عبد الحليم

4. عمرو عبد الستار عبد المجيد مسعد

5. محمد محمود رجب معوض

6. هشام سعد عبد الفتاح عبد العزيز

7. محمد مصطفى محمد السيد الشاعر

8. محمد حسن عبد الحميد على يوسف

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