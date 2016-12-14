مجدي أبو عميرة عن راتب: « كان قمة الإخلاص والصدق والتفاني في العمل»

كتب: هاني صابر

نعي المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، الفنان الراحل أحمد راتب، بمزيد من الحزن والأسي، حيث تعامل معه في مسلسلي “المال والبنون” و”السيرة الهلالية”.

وعلق “أبوعميرة” عبر حسابه الشخصي علي “فيس بوك”، قائلاً : وداعًا الفنان الكبير أحمد راتب، قمة الإخلاص والصدق والتفاني في العمل، عمل معي في “المال والبنون” و”السيرة الهلالية”، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته.

وكان أحمد راتب قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الاربعاء، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا ، وكان مرتبطًا بمسلسلي”الاب الروحي” و”الجماعة 2″، ومسرحية “بلد السلطان” .