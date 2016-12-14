أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان الليبى يناقش مع مبعوث الرئيس الروسى جهود محاربة الإرهاب

Google+ Print
رئيس البرلمان الليبى يناقش مع مبعوث الرئيس الروسى جهود محاربة الإرهاب رئيس البرلمان الليبى يناقش مع مبعوث الرئيس الروسى جهود محاربة الإرهاب

>كتب - أحمد جمعة

استقبل المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الروسية موسكو، المبعوث الشخصى للرئيس (فلاديمير بوتين) لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا  ميخائيل بوجدانوف لبحث عدد من القضايا والملفات التى تخص البلدين.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبي عبد الحميد الصافى ، فى تصريحات صحفية اليوم من موسكو، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ناقش مع المبعوث الشخصى للرئيس بوتين، عدد من الملفات المهمة، ومنها محاربة الإرهاب بالإضافة إلى الوضع السياسى والأمنى في (ليبيا )والتعاون الاقتصادي بين البلدين فى مجالات عديدة .

وأضاف الصافى، أن  ميخائيل بوجدانوف أبدى تفهم كبير حول الوضع فى  ليبيا، مؤكدا على مساندة روسيا للجهات الشرعية الممثلة فى البرلمان الليبى والجيش الوطنى الذى يحارب الإرهاب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365