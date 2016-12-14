رئيس البرلمان الليبى يناقش مع مبعوث الرئيس الروسى جهود محاربة الإرهاب

كتب - أحمد جمعة

استقبل المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الروسية موسكو، المبعوث الشخصى للرئيس (فلاديمير بوتين) لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف لبحث عدد من القضايا والملفات التى تخص البلدين.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبي عبد الحميد الصافى ، فى تصريحات صحفية اليوم من موسكو، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ناقش مع المبعوث الشخصى للرئيس بوتين، عدد من الملفات المهمة، ومنها محاربة الإرهاب بالإضافة إلى الوضع السياسى والأمنى في (ليبيا )والتعاون الاقتصادي بين البلدين فى مجالات عديدة .

وأضاف الصافى، أن ميخائيل بوجدانوف أبدى تفهم كبير حول الوضع فى ليبيا، مؤكدا على مساندة روسيا للجهات الشرعية الممثلة فى البرلمان الليبى والجيش الوطنى الذى يحارب الإرهاب.