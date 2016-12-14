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الكويت تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل بالقاهرة لبحث أوضاع حلب

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الكويت تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل بالقاهرة لبحث أوضاع حلب الكويت تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل بالقاهرة لبحث أوضاع حلب

طلبت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

 

 

وصرح السفير أحمد عبد الرحمن البكر مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، أن دولة الكويت طلبت اليوم عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل الموافق 19 ديسمبر الجارى وذلك لبحث تطورات الأوضاع الحالية الخطيرة فى سوريا فى ظل تفاقم الأوضاع المأساوية فى مدينة حلب.

 

 

وأضاف البكر فى تصريح له اليوم أنه جارى حاليا التشاور بين الكويت والأمانة العامة وتونس الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية للتشاور وتأكيد هذا الطلب والموعد.

 

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية غدا الخميس اجتماعا طارئا له على مستوى المندوبين بناءا على طلب قطر وأيدته عدد من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية فى مدينة حلب. 

 

 

 

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