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تأجيل دعوى الزند ضد مستشار حزب الحرية والعدالة بتهمة السب والقذف لـ10يناير

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تأجيل دعوى الزند ضد مستشار حزب الحرية والعدالة بتهمة السب والقذف لـ10يناير تأجيل دعوى الزند ضد مستشار حزب الحرية والعدالة بتهمة السب والقذف لـ10يناير

>كتبت ندى سليم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية،  اليوم الاربعاء،  دعوي المستشار احمد الزند وزير العدل السابق،  ضد أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية العدالة المنحل، وجمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين، وصحفى بالجريدة، على خلفية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وسب وقذف وزير العدل السابق إلى جلسة 10 يناير، لحضور المتهمين.

وكان الزند تقدم ببلاغ للنيابة العامة أثناء توليه رئاسة نادى قضاة ، ضد  المدعى عليهم يتهمهم بإهانة القضاء وسبه وقذفه خلال حوار صحفى نشرته جريدة الجمهورية، فى عددها الصادر 22 أغسطس 2012 ، تضمن عبارات مسيئة للزند، واعتبرها سبا وقذفا، وحققت نيابة استئناف القاهرة مع المدعى عليهم وأخلت سبيلهم وتم إحالتهم للمحاكم.


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