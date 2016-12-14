جنايات القاهرة تقرر حبس 17 متهماً بتنظيم ولاية سيناء 45 يومًا

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 17 متهمًا بالإرهاب فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بتنظيم "ولاية سيناء" 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

والمتهمون الذى تم تجديد حبسهم هم أسامة محمد شحاته حسن وعمرو علاء محمد عوض وحمدى أحمد محمود عبد الله وحسن عبد الرحمن طه بخيت وأبو الفتوح قدورة محمد حسين وهشام محمد أحمد مرسي ومبارك أحمد مبارك محمد جعفر وحمزة محمد عبد المنعم رضوان وعبد الرحمن مدحت السيد عبد الله وإبراهيم السيد محمود محمود الأسود ومحمد رمضان سليمان سيد أحمد وربيع خالد أمين عبد الحميد يوسف وسليمان عبد القادر محمد عبد القادر ومحمد أبو الحسن أحمد مرسى وطارق أحمد عبد الصبور أحمد وتامر عطيه سليمان صبيح وإبراهيم محمد جمعة جامع.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارًا تكفيرية، تدعو لقتال الدولة والجيش والشرطة وجميع فصائل المجتمع المختلفة معهم.