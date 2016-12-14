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الجنايات تقضي بإلغاء قرار منع التحفظ على أموال أنس الفقي

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الجنايات تقضي بإلغاء قرار منع التحفظ على أموال أنس الفقي الجنايات تقضي بإلغاء قرار منع التحفظ على أموال أنس الفقي

أنس الفقي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بإلغاء منع أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق من التصرف في أمواله والسفر بعد قبول التظلم المقدم منه.

وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، وأحمد مختار، بسكرتارية محمد أبو العلا ومحمد سليمان.

وشمل أمر المنع الصادر من النائب العام، وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين، وأبنائه الأربعة “فرح وهنا وأحمد وإسلام” أنس الفقي، إثر اتهامه بالكسب غير المشروع في القضية رقم 1315 لسنة 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، في إعادة محاكمة أنس الفقي ببراءته من الكسب غير المشروع بمقدار 33 مليونا و400 ألف جنيه من عام 2002 إلى 2011، خلال توليه مناصب وزير الشباب والرياضة ووزير الإعلام.

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