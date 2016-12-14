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صرف المعاشات أول يناير بمناسبة عيد الميلاد

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صرف المعاشات أول يناير بمناسبة عيد الميلاد صرف المعاشات أول يناير بمناسبة عيد الميلاد

غادة والي

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2017 بصورة مبكرة عشرة أيام، وذلك إعتبارًا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر،  من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنوك وجميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشكل أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، غرفة عمليات مركزية، تعمل وفقًا لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء لتذليل جميع العقبات أمام المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة و الكافية لصرف جميع مستحقات أصحاب المعاشات .

وأشار الى أن جميع المعاشات الآن يتم صرفها إلكترونياً من خلال ماكينات الصراف الآلي (A.T.M ) ، موضحًا أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية و منافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق الأول من يناير مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاتهم المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة بلغ عددهم 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد وأن إجمالي من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينية من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك بلغ 1.4مليون صاحب معاش ومستفيد.

يذكر أن، وزيرة  التضامن تحرص في الأعياد على التبكير بصرف المعاشات بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المصرية أثناء الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.

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