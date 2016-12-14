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«المركزى»: الشهادات مرتفعة العائد جذبت 64 مليار جنيه من خارج البنوك

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«المركزى»: الشهادات مرتفعة العائد جذبت 64 مليار جنيه من خارج البنوك «المركزى»: الشهادات مرتفعة العائد جذبت 64 مليار جنيه من خارج البنوك

أرشيفية

قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إن الإصدارات الأخيرة من الشهادات جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفى بنحو 64 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم منح تسهيلات ائتمانية جديدة بمقدار 17 مليار جنيه للمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الشهادات الجديدة الصادرة من البنوك مؤخرًا بمعدل عائد 16% سنويًا لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويًا لمدة 18 شهر قد جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفى بلغت نحو 64 مليار جنيه مما يدعم تحقيق الشمول المالى من خلال زيادة حسابات العملاء بالبنوك ودخول فئات مختلفة من المجتمع وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم.

وأكدت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى إنه فى إطار مبادرات البنك المركزى لدفع عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة  زادت البنوك خلال الفترة من أول يناير حتى آخر سبتمبر 2016 التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة بنحو 17 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 24%،  فضلا عن زيادة عدد المنشآت الحاصلة على تسهيلات ائتمانية بنحو 15 ألف منشأة جديدة.

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