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الأمطار تعطل كاميرات ملعب البلدية.. والأمن يطالب بإصلاحها

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الأمطار تعطل كاميرات ملعب البلدية.. والأمن يطالب بإصلاحها الأمطار تعطل كاميرات ملعب البلدية.. والأمن يطالب بإصلاحها

>عمرو عبد العاطى

تسبب الأمطار الغزيرة التى سقطت على مدينة المحلة بالأمس فى تعطل كاميرات ملعب بلدية المحلة قبل ساعات من لقائة المهم أمام نبروة فى إطار الجولة الحادية عشر للممتاز(ب)، وطالب أمن الغربية بضرورة إصلاح الكاميرات قبل بداية المباراة، والتى ستشهد زيادة أعداد الجماهير بعد قرار اتحاد الكرة الأخير، واستدعى محمد الشافعى ومسئولى النادى الشركة الخاصة بالكاميرات لسرعة علاج الخلل الذى حدث قبل المباراة.

 

يذكر ان بلدية المحلة يدخل اللقاء برصيد 24 نقطة فى المركز الثانى ونبروة برصيد 17 نقطة فى المركز السادس .


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