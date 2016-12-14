لاعب وسط المقاصة 7 أيام راحة لدخول "عش الزوجية"

كتب سليمان النقر

منح الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، هشام محمد، لاعب وسط الفريق الفيومى راحة سلبية لمدة 7 أيام، حيث يستعد اللاعب لدخول عش الزوجية غدا الخميس، حيث طلب اللاعب من الجهاز الفنى الحصول على راحة كافية من أجل الاستعداد للزواج قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه.

ومن المقرر أن يغيب هشام محمد عن مباراة المقاصة القادمة أمام النصر للتعدين في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، على أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل للانتظام فى تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة فريقه أمام الشرقية بالجولة الأخيرة للمسابقة.