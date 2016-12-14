للمرة الثانية.. النيابة تستمع لأقوال زملاء مجدي مكين عقب ورود تقرير الطب الشرعي

أكد مصدر قضائي، أن نيابة غرب القاهرة الكلية استمعت لأقوال زملاء مجدي مكين عقب تسلم تقرير الطب الشرعي النهائي، وأضاف أنتقال فريق النيابة لمعاينة موقع الحادث مرة أخرى.

وتسلمت قبل وقت سابق النيابة طلبان من هيئة دفاع زملاء مجدي مكين يفيدان أولا بمنع كلا من الضابط والـ9 أمناء المتهمين بقتل مجدي مكين من مغادة البلاد وتبليغ المؤانيء والمطارات بذالك لاتخاذ الأجراءات اللازمه حيال ذالك، ثانيا بتوفير الحماية لزملاء مجدي مكين بصفتهما شهود أثبات بالواقعة لممارسة الضغوط عليهم من قبل بعض الجهات للتأثير على شهادتهما، وأضاف المصدر أن النيابة وأفقت على الطلبان وأرفقتهما لأوراق القضية .

أكد المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس نبابة حوادث غرب القاهرة الكلية قبل وقت سابق أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي وأوضح أن التقرير جاء مشابه لأقوال زملاء مكين بتعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد أيده خلف ظهره .

ونفت النيابة أصدارها أي قرار حيال الضابط والقوة المرافقة له سوء استدعاء أو ضبط وأحضار .

وأشار المستشار هيثم أبو ضيف ألي أن النيابة سوف تستدعي الضابط والقوة المرافقه له خلال الأسبوع القادم للتحقيق معهم فيما كشفه تقرير الطب الشرعي.

واستمعت النيابة إلى تسعة من قوة قسم الأميرية قبل وقت سابق ، وأنكروا اعتداءهم على مجدي مكين، وهو ما أثبته تفريغ كاميرات القسم، عدا أمين شرطة تبين اعتداؤه على زميل “مكين”، وكشفت تحقيقات النيابة أنَّ “مينا” آخر من رأى القتيل مجدي مكين، اتهم ضابط قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم مجدي بتعذيبه وقتله.