حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم 5 كيلو بانجو بالدقهلية

الدقهلية ـ شريف الديب ومحمد حيزة

تمكنت قوات أمن الدقهلية، من القبض على 3 أشخاص، بحوزتهم كميات من نبات البانجو المخدر، بغرض الإتجار، فيما أمرت النيابة العامة فى وقت لاحق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شربين، بالقبض على عبد الحميد.ع 32 سنة، سائق ومقيم عزبة الوقف بشربين، وحسن.ع 30 سنة عاطل، ومقيم بعزبة الوقف، وعبد الرحمن.ع 18 سنة عاطل. بحوزتهم كميات من نبات البانجو المخدر.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم جوال بلاستيك، بداخله لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو، زنة 5كيلو جرام، و 22 لفافة سلوفانية صغيرة الحجم مجهزه للبيع، و 2 مقص صغير، وشريط لاصق شفاف، وسلاح ناري، طبنجة صوت بدون ذخيرة بحوزة الأول، وباستخراج إذن النيابة العامة، أعد كمين برئاسه الرائد أحمد حسين رئيس المباحث، وتم ضبطهم وتحرر بذلك المحضر رقم 19804 لسنه 2016 جنح شربين.