محافظ بني سويف: «رضا المواطن على رأس تقييم الأداء التنفيذي»‎

المراسل: محمد شعبان

أكدً المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أنه تم وضع آليات محددة لتقييم مستوى الأداء التنفيذي ترتكز على معايير أهمها مستوى رضا المواطن والتجاوب مع شكواه ومشاكله والقدرة على تنفيذ مشروعات الخطة في مواعيدها والوقوف على احتياجات كل مركز وقرية ووضع حلول ومقترحات لحلها وتوفير المتطلبات والقدرة على تفعيل المشاركة المجتمعية وإدماج المواطن خاصة الشباب في حل المشكلات والنهوض بالمجتمع.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية بالقرى لتقييم أداء منظومة العمل في الفترة الحالية والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات وفي القطاعات الخدمية والمشكلات والشكاوي التي تم حلها ومدي التعاون والاستفادة من كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدني وذلك في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وناقش “المحافظ” مع رؤساء الوحدات المحلية خطط العمل الخاصة بكل مركز وقرية والتي تم تكليفهم بإعدادها على أن تشمل طرق التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومعدل إنجاز الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الخدمية، وحصر كافة ما تم إنجازه والذي يمثل واقعاً ملموسًا يشعر به المواطن على أرض الواقع.

ووجه “المحافظ” بإعداد تقرير يتضمن المشروعات التي تم إنجازها ودخولها الخدمة وما أضافته هذه المشروعات في مجال تحسين الخدمة لترتيب زيارة لمتابعتها وتفقدها والوقوف على مستوى الأداء بها.

وكلف “المحافظ” بإعداد خطة لتعميم تجربة إنتاج الغاز المنزلى والسماد العضوي من مخلفات الماشية بجميع قرى المحافظة والتي تساهم بشكل كبير في توفير مصادر بديلة للطاقة وإنتاج للسماد العضوي والتخلص بشكل آمن بيئيًا ونظيف من القمامة التي تسببها روث الماشية من القرى.

كما ناقش المحافظ، ما تم إنجازه في ملف النظافة ومدى النجاح في الإستفادة من فصل القمامة اقتصادياً وامكانية الإستفادة من العوائد في الإنفاق على صيانة المعدات وتنفيذ مشروعات وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى مناقشة موقف تشغيل باقي مصانع تدوير القمامة حيث نجحت المحافظة في تشغيل مصنع الواسطى وجاري تشغيل 3 مصانع أخرى.

وتطرق “المحافظ” في حواره مع روساء الوحدات المحلية إلى الوقوف على مدى النجاح في تنفيذ عدد من المبادرات التنموية التي تقوم بها المحافظة في عدد من المجالات مثل زراعة 3 ملايين شجرة زيتون على مستوى المحافظة ،وتحويل القرية إلى منتجة والقضاء على مرض فيروس سي وغيرها

وناقش المحافظ مستوى النجاح في توفير السلع الأساسية والتموينية للمواطنين بأسعار مناسبة والتوسع في إقامة منافذ للسلع ومدى النجاح في تحسين منظومة توزيع السلع التموينية خاصة البوتاجاز والسكر والأرز

واستفسر المحافظ عن ما تم إنجازه في ملف إزالة التعديات والحفاظ على ممتلكات الدولة والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، بالإضافة إلى مواجهة البناء المخالف ، موجهاً بضرورة التصدًي بحزم للتعديات بكافة صورها وأشكالها وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية

وشدَد المحافظ على أهمية التواصل مع الشباب والتفكير خارج الصندوق لتوفير فرص عمل لهم والإستفادة من أفكارهم التنموية والحصول على مساهمتهم في تحسين كافة الخدمات وتنمية المجتمع.