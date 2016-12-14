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إحالةمسئولي إنتاج «البيض والرومي» ببني سويف للتحقيق‎

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إحالةمسئولي إنتاج «البيض والرومي» ببني سويف للتحقيق‎ إحالةمسئولي إنتاج «البيض والرومي» ببني سويف للتحقيق‎

الرقابة الادارية – ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

أحالت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف، بعض المسئولين بمحطة السادات لإنتاج البيض التابعة لديوان عام المحافظة للتحقيق، لإكتشافها وجود 13 عبوة لقاحات وتطعيمات بيطرية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين فضلاً عن وجود بعض المخالفات وتلف مغذيات الكهرباء بالمحطة .

وأحالت “الهيئة”، 12 عاملاً وفنيًا من العاملين بمحطة إنتاج الرومي للتحقيق، لعدم حملهم شهادات صحية وبطاقات وصف وظيفي بالإضافة لرصد الهيئة العديد من المخالفات الخاصة بتشوين وتخزين الأدوات والعهد خارج المخازن المقررة، بالإضافة إلي وجود عشرات السيارات التابعة ليوان عام المحافظة معطلة منذ عدة أعوام ولم يتو تكهينها أو صيانتها بموجب أوراق رسمية .

جاء ذلك خلال حملة شنتها هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، علي محطتي لإنتاج بيض المائدة وإنتاج الرومي تابعان لديوان عام المحافظة .

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