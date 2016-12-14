ضبط شبكة للإتجار فى الأطفال بالصين وإنقاذ 36 طفلًا قبل بيعهم

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، إنقاذ 36 طفلا قبل بيعهم على يد عصابة لتهريب البشر والإتجار فيهم وذلك بعد النجاح فى الإيقاع بشبكة كبيرة لتهريب الأطفال تعمل على نطاق واسع داخل البلاد.

وبحسب بيان رسمى للوزارة تم نشره بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن طرف الخيط للإيقاع بالشبكة بدأ عندما تلقت الشرطة في مقاطعة فوجيان بشرق الصين معلومات في مايو الماضى حول شخص يعتقد أنه منخرط في أعمال تهريب أطفال, ومع استمرار التحقيقات, تم الكشف عن شبكة تهريب الأطفال التى كان عملها يمتد إلى 7 مقاطعات وبلديات صينية مختلفة والتى كانت مسئولة عن عمليات تهريب العشرات من الاطفال منذ عام 2014.

وأفادت الوزارة أن الشرطة تمكنت من القبض على 157 متهمًا لهم علاقة بالشبكة مؤكدة ان الصين لا تتسامح أبدا في قضايا تهريب الأطفال والنساء، متعهدة بالاستمرار في مسعاها لمكافحة تهريب البشر والإتجار فيهم والإمساك بالمهربين

> والمتاجرين بالبشر وعصابات الرقيق الأبيض وتقديمهم للعدالة.

وأوضح البيان، أن الوزارة ستستهدف أيضا “المشترين” فى قضايا تهريب البشر.