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القبض على 4 مسجلين خطر بحوزتهم 22 كيلو بانجو وأسلحة نارية فى أسوان

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القبض على 4 مسجلين خطر بحوزتهم 22 كيلو بانجو وأسلحة نارية فى أسوان القبض على 4 مسجلين خطر بحوزتهم 22 كيلو بانجو وأسلحة نارية فى أسوان

>أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية  بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما 22 كيلو من نبات البانجو المخدر، وأسلحة نارية وذخيرة، وذلك خلال حملة تفتيشية بأسوان، وتم تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "محمد. م" 27 سنة عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 7 قضايا متنوعة، وبحيازته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية عيار 39 مللى، وبخزينتها 17 طلقة من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5276 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو.

كما تم ضبط المتهم "محمد  . ص" 35 سنة عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 18 قضية متنوعة وبحيازته بندقية آلية عيار 39 مللى وطلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  2912 لسنة 2016 م إدارى مركز دراو.

كما أسفرت الجهود عن ضبط  المتهم "شاذلى. ا" 39 سنة عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى قضية مخدرات وقضية سرقة، وبحيازته 15 كيلو جرام من مخدر البانجو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1909 لسنة 2016 م إدارى مركز نصر النوبة، وضبط المتهم "محمد. ن" 24 سنة عاطل، السابق ضبطه واتهامه في قضايا ضرب وسرقة، وبحيازته 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ومطواة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3830 لسنة 2016 م إدارى قسم ثان أسوان. 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بغرض الدفاع، فيما تباشر النيابات المختصة التحقيق.


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