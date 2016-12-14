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الأمن العام يقتحم بؤر إجرامية ويضبط 23 تشكيلا عصابيا و992 هاربا من جنايات

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الأمن العام يقتحم بؤر إجرامية ويضبط 23 تشكيلا عصابيا و992 هاربا من جنايات الأمن العام يقتحم بؤر إجرامية ويضبط 23 تشكيلا عصابيا و992 هاربا من جنايات

>كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اقتحام البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت قوات الأمن فى محاصرة أباطرة الكيف وضبط 1227 قضية مخدرات.

ولاحقت أجهزة الأمن التشكيلات العصابية، وضبطت 23 تشكيلا عصابيا ضموا 83 متهما ارتكبوا 8  سرقة متنوعة.

ونجحت أجهزة البحث الجنائى خلال أسبوع، فى كشف غموض 65 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 102 متهم.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام، وضبطت 24244 هاربا من أحكام بينهم 992 هاربا من الجنايات.


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مصر 365

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