12 مارس.. نظر دعوى نصر محروس لمطالبة بهاء سلطان بتعويض 1.5مليون دولار

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة الثانية استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقدمة من نصر محروس الملحن، وصاحب شركة "فرى ميوزك" لصناعة الموسيقى، ضد المطرب بهاء سلطان، والتى تطالب بإلزامه بتنفيذ عقد إنتاج ثلاثة ألبومات غنائية، ودفع قيمة الشرط الجزائى، وتعويض مادى قدره مليون ونصف المليون دولار، إلى جلسة 12 مارس المقبل.

يذكر أن "محروس"، أقام الدعوى القضائية رقم 545 لسنة 2015، ذكر خلالها أنه بموجب العقد المبرم بين شركة "فرى ميوزك للموسيقى"، والمطرب بهاء سلطان، الخاص بإنتاج ثلاثة ألبومات غنائية لا تنتهى مدته إلا بعد الانتهاء منها، وحصوله على كل مستحقاته المالية عن الألبومين الأول والثانى اللذان لم يطرحا بعد فى الأسواق بسبب انشغال المدعى عليه عن تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم حتى يتسنى للشركة تسويقه على النحو الذى يخدم نجاحه فنيًا.