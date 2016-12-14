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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، رغم الأحوال الجوية العاصفة والماطرة فى القدس.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية فى المسجد المبارك، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفى سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم طفلان. وذكر نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من عدة بلدات فى محافظة نابلس، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص من بيت لحم بينهم طفلان، كما تم اعتقال 3 أشخاص من الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال نحو 20 فلسطينيا من قرية مادما، لعدة ساعات بعد أن جرى التحقيق معهم، ثم أفرج عنهم لاحقاً. 


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