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نيويورك تايمز: إجلاء المدنيين من حلب أكبر نجاح لاستراتيجية الأسد

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نيويورك تايمز: إجلاء المدنيين من حلب أكبر نجاح لاستراتيجية الأسد نيويورك تايمز: إجلاء المدنيين من حلب أكبر نجاح لاستراتيجية الأسد

>كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن خطة إجلاء المدنيين فى حلب لو تم تنفيذها وتمت الموافقة على مغادرة كل مقاتلى المعارضة ستمثل نقطة تحول كبرى فى الحرب السورية المستمرة منذ حوالى ست سنوات.

 

 

وأوضحت الصحيفة أن الخطة تستهدف أن تعيد كل المدن الرئيسية الكبرى فى الجانب الغربى الأكبر سكانا تحت سيطرة ، وإن كانت الميليشيات الكردية وما يسمى بخلافة الدول الإسلامية يسيطران على مناطق فى الشرق.

 

 

ورأت الصحيفة أن الإجلاء الكامل من حلب سيكون أكبر نجاح لاستراتيجية الحكومة السورية، وقصف ومحاصرة المناطق الخارجة عن سيطرتها حتى يوافق مقاتلو المعارضة على الاستسلام.

 

 

كما أنها ستترك المليشيات المسلحة للرئيس السورى بشار الأسد فى منطقة واحدة هى إدلب، حيث سيتجه إليها مقاتلو المليشيات الخارجين من حلب، إلى جانب الأراضى القروية فى شمال وجنوب البلاد والعديد من البقع المعزولة الأخرى.

 

 

وفى محاولة للتقليل من أهمية الانتصار فى حلب، والتحريض ضد نظام الرئيس السورى، قالت الصحيفة فى تقريرها : "النصر سيترك الأسد أكثر اعتمادا على إيران وروسيا، وسيجعله محتقرا للغاية من قبل خصومه الذين ربما لن يقبلوا أبدا به كحاكم شرعى فالأرض التى استعادها فاز بها بثمن مدمر".

 

 

ووصفت الصحيفة معركة حلب بأنها فصل مؤلم بشكل خاص فى الحرب، وقسمت ودمرت إلى حد كبير واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم وأحد مواقع التراث العالمى فى  ظل معاناة بشرية مستمرة.

 


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