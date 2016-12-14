الحشد الشعبى العراقى: سنتجه إلى سوريا حال طلب دمشق

كتبت إسراء أحمد فؤاد

قال المتحدث باسم الحشد الشعبى العراقى، أحمد الأسدى، إن الجبهتين العراقية والسورية متصلتين وأن الحشد الشعبى وفى حال تهديد الأمن الوطنى العراقى سيتجه إلى سوريا وفق الأطر القانونية أى بطلب من دمشق وقرار من بغداد.

وحسب وكالة تسنيم، قال الأسدى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء، بعد انتهاء تحرير الموصل سنتجه لغلق الحدود العراقية، لذلك إذا رأينا أن الأمر يهدد الأمن الوطنى العراقى فإننا سنتجه إلى سوريا وفق الأطر القانونية.

وفيما يتعلق بحضور الحشد فى سوريا، قال إن الحشد كقوة رسمية عراقية لا يمكن أن يقاتل خارج الحدود إلا بموافقة البرلمان لأن الدستور يمنع القوات العراقية من التدخل فى شئون الدول الأخرى إلا بموافقة البرلمان ولكن فصائل المقاومة تشارك فى الحرب على الإرهاب بسوريا منذ 4 سنوات.

وأضاف الأسدى أن المناطق التى تم تحريرها هى مناطق خضعت للعصابات الإرهابية وعثر على وثائق تتعلق بإدارة هذه الجماعات وهناك وثائق تشير ألى علاقات لهذه الجماعات بجهات خارجية ولكن لم نعثر على وثائق تثبت دور لدول الغرب فى إدارة هذه المجموعات.

وحول خطة تحرير الموصل قال الأسدى، الخطة عندما وضعت من قبل القائد العام للقوات المسلحة كانت تهدف إلى تحرير الموصل ونينوى لكننا لا نستطيع التكلم عن الخطط العسكرية لأنها ليست خطة سياسية.

وفيما يتعلق بالمدى الزمنى لعمليات تحرير الموصل قال وضعنا توقيت أساسى وآخر احتياطى لتحرير الموصل والسبب فى وضع التوقيتين فى هذه العملية بالذات هو وجود عدد كبير من المدنيين ولذلك وضعنا حد أدنى وحد أقصى لتحرير الموصل والحمد لله كل القرى والنواحى التى تم تحريرها حتى الآن، أكثر من 400 قرية وعدد من النواحى وإلى الآن كانت مليئة بالمدنيين وتم إغاثة بعضهم وإخراجهم ثم إعادتهم لاحقا وأغلب المدنيين تم إبقائهم فى المناطق.

وحول الوجود التركى فى العراق قال المتحدث باسم الحشد الشعبى، الوقود التركى غير قانونى وغير شرعى ونحن فى الحشد الشعبى وفصائل المقاومة أعلنا هذا الرفض حيث خرجنا فى مواجهات قبل عام وعندما حصل تراشق كلامى بين الحكومة العراقية والتركية كان الرد الأول للعراق هو رد الحشد الشعبى والذى تحدثنا عنه، أننا نسمح للإعلام للرد بطريقته الخاصة وسنسمح للدبلوماسية للرد ولكن أن استمرت التجاوزات فحينما تكون مواجهة ميدان سنكون فى هذا الميدان، نحن ندين هذا التواجد ونرفضه ولكننا نلتزم بكل ما تقرره الحكومة العراقية.