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المنظمة العربية للتنمية تعقد اجتماعا لمناقشة حوكمة التدريب

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المنظمة العربية للتنمية تعقد اجتماعا لمناقشة حوكمة التدريب المنظمة العربية للتنمية تعقد اجتماعا لمناقشة حوكمة التدريب

>كتب مصطفى عنبر

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية فى القاهرة "الاجتماع السنوى الثانى عشر لمسئولى التدريب والابتعاث فى الدول العربية"، وبحضور مسئولى التدريب والابتعاث والتطوير الإدارى، فى الوزارات والهيئات المختصة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية ومعاهد تأهيل القيادات الدبلوماسية بالدول العربية، خلال الفترة 20-21 ديسمبر 2016.

 

 

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة إن هذا الاجتماع يشكل فرصة للقاء مسئولى المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية بمسئولى التدريب والابتعاث فى الوزارات والهيئات المختصة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية وأشار إلى أن الاجتماع يناقش ولأول مرة على مستوى الوطن العربى موضوع هام بعنوان "حوكمة عملية التدريب: من أجل فاعلية التدريب فى المؤسسات الحكومية"، وكيف يمكن أن تقوم الحوكمة بتنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية فى عملية التدريب.

 

 

يحضر الاجتماع عدد من مسئولى الابتعاث والتدريب من 9 دول عربية هى: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الأمارات العربية المتحدة، المملكة العربية ، دولة قطر، جمهورية العربية، جمهورية السودان، دولة فلسطين، سلطنة عمان، دولة الكويت.

 

 

وفى نهاية هذا الاجتماع، سوف يتوصل السادة المشاركين إلى حزمة من التوصيات التى ترفع للوزراء حيال" رفع كفاءة وفاعلية أجهزة التدريب لتنمية الموارد البشرية بالأجهزة الحكومية بالدول العربية".

 

 


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