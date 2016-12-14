حجز إعادة محاكمة 22 متهمًا في أحداث عنف أبراج نايل سيتي لـ10 يناير

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة ٢٢متهماً في أحداث العنف التي وقعت في أبراج نايل سيتي أغسطس 2012، وذلك بجلسة 10 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وبعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي ومنتصر أحمد لطفي وسكرتارية أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير الماضي، قد قبلت الطعون المقدمة من ٢٢ متهما على حكم إدانتهم ما بين السجن المؤبد والسجن ١٠ إلى ٧ سنوات لاتهامهم في أحداث أبراج نايل سيتي، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة على براءة 22 متهمين في هذه الأحداث، وقررت إعادة محاكمة المتهمين المدانين إمام دائرة جنائية مغايرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أثنين بالسجن المؤبد، و7متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ 22 متهما آخرين،وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج “النايل سيتي”وفرض إتاوات على إدارتها.