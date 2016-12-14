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نواب اسرائيليون يطالبون التحقيق مع «نتنياهو» في قضية الغواصات

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نواب اسرائيليون يطالبون التحقيق مع «نتنياهو» في قضية الغواصات نواب اسرائيليون يطالبون التحقيق مع «نتنياهو» في قضية الغواصات

نتنياهو

طالب نواب في الكنيست الاسرائيلي، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قضية الغواصات.

وذكر راديو صوت إسرائيل اليوم الاربعاء، أن النائبين أرئيل مارجاليت وايلداد يانيف طالبا المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت، بأن يوعز إلى الشرطة بالشروع في تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الغواصات، وتم الحاق الطلب بتوقيع اكثر من خمسة عشر ألف شخص.

يذكر أن، شركة استثمار حكومية إيرانية تملك حصة في أسهم الشركة الألمانية العملاقة “تيسنكروب” التي تزود الجيش الإسرائيلي بالغواصات والسفن الحربية، فيما كانت تحاول إسرائيل بكل الطرق منع عقد صفقات دولية مع شركات إيرانية.

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